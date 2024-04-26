В Петербурге 1,6 млн жителей получили вакцину против гриппа и ОРВИ

Треть петербуржцев привилась от гриппа и снизила заболеваемость на 4,3%.

В Санкт-Петербурге 1,6 миллиона человек, или 28,8 процента населения, сделали прививку против гриппа, сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора. В Ленинградской области вакцину получили 447 тысяч человек, что составляет 22,7 процента.

По данным ведомства, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю снизился на 4,3 процента в Петербурге и на 3,6 процента в Ленинградской области. Темп распространения ОРВИ остаётся ниже недельного эпидемического порога, а большинство случаев вызвано респираторными вирусами негриппозной этиологии.

Роспотребнадзор призвал жителей пройти вакцинацию, так как прививка остаётся самым эффективным средством профилактики гриппа и его осложнений. Наибольший охват вакцинации зафиксирован в Курортном районе Петербурга — 36,5 процента жителей, и в Киришском районе Ленинградской области — 28,4 процента.

Ожидается, что к окончанию сезона вакцинацию пройдут более 3,5 миллиона петербуржцев.

Фото: unsplash (Mathurin NAPOLY / matnapo)