В Петербурге завершат переоснащение всех поликлиник к концу года
Сегодня, 14:42
В Петербурге завершат переоснащение всех поликлиник к концу года

В поликлиники Петербурга поставлено 97% оборудования.

К 2025 году Санкт-Петербург выходит на финальный этап программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" — почти всё необходимое оборудование уже закуплено, а часть поликлиник прошла ремонт, сообщили в правительстве города.  

По данным Смольного, в течение девяти месяцев 2025 года в городские поликлиники поступило 1354 единицы медицинского оборудования из запланированных 1396, что составляет 97%. На поставку оставшихся изделий заключены контракты.

Программа модернизации реализуется с 2021 года в рамках национального проекта "Здравоохранение" и финансируется из федерального и городского бюджетов. В 2025 году на её выполнение направлено более 4,7 млрд руб., что почти на 1 млрд руб. превышает показатель прошлого года. За этот период завершены ремонтные работы на 10 амбулаторно-поликлинических объектах из 19. По остальным адресам контракты также подписаны, выполнение работ контролирует правительство города.

За время действия программы в Петербурге укрепили материальную базу 160 медицинских объектов. Проведены капитальные ремонты, обновлены инженерные сети и конструкции зданий, закуплено более 5 тыс. единиц оборудования. По поручению президента программа продлена до 2030 года.

Ранее кардиохирурги Мариинской больницы спасли жизнь женщине с осложнениями после ОРВИ.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга
 

