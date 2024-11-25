  1. Главная
Кардиохирурги Мариинской больницы спасли жизнь женщине с осложнениями после ОРВИ
Сегодня, 14:59
Кардиохирурги Мариинской больницы спасли жизнь женщине с осложнениями после ОРВИ

Обследование показало, что мышцы сердца ослабли и почти не могли перекачивать кровь.

В Петербурге кардиохирурги Мариинской больницы спасли жизнь 57-летней женщине, получившей осложнения после ОРВИ. Пациентке установили специальный насос, пишет 26 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

Горожанка жаловалась на боли в сердце и одышку. Обследование показало, что мышцы сердца ослабли и почти не могли перекачивать кровь. Длилась операция около пяти чесов, сейчас женщина уже готовится к выписке. О болезни будет напоминать черная сумочка с батареями, от них работает искусственный насос. 

Сначала, конечно, когда сил не было, мне он очень тяжелым был. Потому что тяжелые батареи. Вот у нас два комплекта батарей, а все показатели пишутся сюда. 

Пациентка Мариинской больницы 

Ранее на Piter.TV: Александровская больница Петербурга передала генератор в госпиталь ДНР. 

Фото: пресс-служба Смольного (носит иллюстративный характер) 

