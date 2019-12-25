В Петербурге от гриппа привиты более миллиона человек

Сегодня в город по линии Минздрава поступила очередная партия вакцины в количестве более 413 тысяч доз.

В Петербурге привиты от гриппа 1 157 060 человек, что составило 21,5% населения города. Об этом сообщил Комздрав.



Сегодня в город по линии Минздрава поступила очередная партия вакцины в количестве более 413 тысяч доз. Ранее в рамках Нацкалендаря поступили более 1,093 млн доз вакцин "Совигрипп" и "Флю-М". За счет средств администраций районов Петербурга закуплено более 153 тысяч доз гриппозных вакцин.

Сверх первоначальных планов поставки в количестве 2,7 млн доз Минздравом принято решение для достижения охвата вакцинацией в 60% населения закупить дополнительные дозы вакцины для всех регионов России. Петербург получит более 393 тысяч доз вакцины для взрослых и детей, в том числе почти 159 тысяч доз четырехвалентной вакцины.

Ранее врач объяснил, почему люди болеют после прививки.

Фото: Piter.TV