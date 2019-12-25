Врач объяснил, почему люди болеют после прививки

Прививка спасет только от гриппа и нескольких штаммов, но от циркулирующих респираторных вирусных инфекций – нет.

Доктор медицинских наук Владимир Жолобов рассказал, почему человек, сделавший прививку, все равно может заболеть. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Не зная, человек разочаровывается и перестает делать прививки. Однако прививка, например, от гриппа, защищает иммунитет именно от него и нескольких штаммов. Но от циркулирующих респираторных вирусных инфекций, которых в природe сотни, – нет. Опасаться стоит гриппа, потому как инфекции переносятся легко. Эксперт подчеркнул, что привитые пациенты не умирали от гриппа, но говорить, что прививка защищает от осложнений тоже неверно.

Прививка помогает создать иммунитет к тому или иному виду вируса, против которого идет вакцинация (грипп, оспа, паротит и пр.). Остальное зависит от реакции организма, индивидуальных особенностей.

Ранее мы писали, что эпидемиолог Боткинской больницы развеяла мифы о вакцинации от гриппа.

Фото: Piter.TV