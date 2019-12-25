Эпидемиолог Боткинской больницы развеяла мифы о вакцинации от гриппа

Эпидемиолог Клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина Анна Сталевская прокомментировала основные мифы, которые существуют среди населения по поводу вакцинации от гриппа, передает корреспондент Piter.TV. Пресс-конференция с участием специалистов проходит 26-го августа на площадке "Интерфакс Северо-Запад".
По словам Сталевской, никто никогда не утверждал, что вакцина работает отлично. Дело в том, что никто не может предположить, какой именно штамм гриппа встретится человеку. В любом случае вакцина снижает тяжесть течения заболеваемости и помогает избежать госпитализации или даже смерти.
Кроме того, прививка не может спровоцировать заболевание, так как в вакцине используется убитый вирус гриппа или его частицы.
Ранее Роспотребнадзор по Петербургу рассказал, кому необходимо делать прививку от гриппа.
Фото: Piter.TV
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