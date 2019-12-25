Эпидемиолог Боткинской больницы развеяла мифы о вакцинации от гриппа

Даже если человек заболеет, вакцина снизит тяжесть протекаемой болезни.

Эпидемиолог Клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина Анна Сталевская прокомментировала основные мифы, которые существуют среди населения по поводу вакцинации от гриппа, передает корреспондент Piter.TV. Пресс-конференция с участием специалистов проходит 26-го августа на площадке "Интерфакс Северо-Запад".

По словам Сталевской, никто никогда не утверждал, что вакцина работает отлично. Дело в том, что никто не может предположить, какой именно штамм гриппа встретится человеку. В любом случае вакцина снижает тяжесть течения заболеваемости и помогает избежать госпитализации или даже смерти.

Кроме того, прививка не может спровоцировать заболевание, так как в вакцине используется убитый вирус гриппа или его частицы.

Ранее Роспотребнадзор по Петербургу рассказал, кому необходимо делать прививку от гриппа.

Фото: Piter.TV