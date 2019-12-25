Роспотребнадзор по Петербургу рассказал, кому необходимо делать прививку от гриппа

Ведомства ставят цель вакцинировать до 1 ноября почти 3 млн человек.

В этом году привить от гриппа в Петербурге планирует 3,2 млн горожан. Это 60% жителей Петербурга. На пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Ирина Катаева рассказала, кто находится в группе риска, и кому обязательно надо вакцинироваться, передал корреспондент Piter.TV.

В зоне риска находятся дети, беременные женщины, сотрудники медицинских, образовательных учреждений, сотрудников транспорта и ЖКХ, а также люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Среди них по плану привить 75%.

По словам Катаевой, делать прививку лучше всего с сентября по ноябрь, чтобы к моменту эпид.подъема у человека выработался иммунитет. На это требуется 2-3 недели.

В этом году ожидается микст-инфеция ― грипп и коронавирус. Кроме того, три из четырех штаммов гриппа новые, то есть население с ним ранее не встречалось.

Массовая вакцинация от гриппа стартовала 24 августа. В том случае, если горожанин хочет провести вакцинацию зарубежным препаратом, он может это сделать за свой счет.

Ранее петербургские врачи заявили, что вспышка гриппа может сделать коронавирус опаснее.

Фото: Piter.TV