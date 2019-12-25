Евгений Елин покинул пост первого замдиректора Мариинского театра

В 2024 году он продал 17% в ООО "Промсистемы" петербургскому АО "Инженерный центр судостроения".

Евгений Елин, бывший вице-губернатор Петербурга, покинул должность первого заместителя художественного руководителя — директора Мариинского театра. Информация об этом исчезла с сайта театра 24 августа. В Мариинке подтвердили, что Елин занимал пост с 4 августа 2025 года по 3 августа 2026 года. Сам он сообщил, что контракт закончился, и не стал раскрывать дальнейшие план, пишет ДП.

Евгений Елин начал работу в правительстве Петербурга в 2009 году, возглавив комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. В 2012 году стал вице-губернатором — председателем комитета финансов Ленобласти. Год спустя занял пост заместителя министра экономического развития России, где курировал федеральную космическую программу. В январе 2019 года вернулся в Петербург на пост вице-губернатора, а в 2021 году перешёл в S7 Group на космическое направление.

Ранее мы сообщили о том, что заяц Арсений на Иоанновском мосту получил серебристую "шубку" к лету.

Фото: администрация Петербурга