Замдиректора ПНИ в Петербурге будут судить за многомиллионные взятки

Также 21 июня 2019 года в ходе ссоры мужчина избил свою жену в квартире во Всеволожском районе.

Главное управление Следственного комитета России по Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении 50-летнего заместителя директора одного из психоневрологических интернатов города. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5, ч.6 ст. 290, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (получение взятки, превышение должностных полномочий, умышленное причинение легкого вреда здоровья). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 21 мая.

Согласно данным уголовного дела, с августа 2016 по декабрь 2017 года замдиректор периодически получал взятки от местной жительницы, общая сумма составляет свыше 5,5 млн. рублей. К тому же, он получал взятки в виде оплаты услуг двух ресторанов города на сумму около 560 тыс. рублей за способствование приобретению интернатом питания у данной женщины. Также c января по декабрь 2017 года он получал взятки от индивидуального предпринимателя за подписание документов, связанных с оплатой контракта по оказанию парикмахерских услуг проживающим в интернате. Общая сумма составляет 370 тыс. рублей.

К тому же, мужчина обвиняется в халатном отношении к проживающим в интернате. Известно, что 18 октября 2019 года заместитель директора узнал, что недееспособного мужчину необходимо было госпитализировать по состоянию здоровья. Однако замдиректора запретил сотрудникам госпитализацию, а также внёс в его историю болезни ложные сведения. Так, больной мужчина находился в интернате до 25 октября 2019 года.

Также 21 июня 2019 года в ходе ссоры мужчина избил свою жену в квартире во Всеволожском районе. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

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