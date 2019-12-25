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Замдиректора ПНИ в Петербурге будут судить за многомиллионные взятки
Сегодня, 16:17
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kraratau27

Замдиректора ПНИ в Петербурге будут судить за многомиллионные взятки

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Также 21 июня 2019 года в ходе ссоры мужчина избил свою жену в квартире во Всеволожском районе.

Главное управление Следственного комитета России по Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении 50-летнего заместителя директора одного из психоневрологических интернатов города. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5,  ч.6 ст. 290, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (получение взятки, превышение должностных полномочий, умышленное причинение легкого вреда здоровья). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 21 мая. 

Согласно данным уголовного дела, с августа 2016 по декабрь 2017 года замдиректор периодически получал взятки от местной жительницы, общая сумма составляет свыше 5,5 млн. рублей. К тому же, он получал взятки в виде оплаты услуг  двух  ресторанов города на сумму около 560 тыс. рублей за способствование приобретению интернатом питания у данной женщины. Также c января по декабрь 2017 года он получал взятки от индивидуального предпринимателя за подписание документов, связанных с оплатой контракта по оказанию парикмахерских услуг проживающим в интернате. Общая сумма составляет 370 тыс. рублей.

К тому же, мужчина обвиняется в халатном отношении к проживающим в интернате. Известно, что 18 октября 2019 года заместитель директора узнал, что недееспособного мужчину необходимо было госпитализировать по состоянию здоровья. Однако замдиректора запретил сотрудникам госпитализацию, а также внёс в его историю болезни ложные сведения. Так, больной мужчина находился в интернате до 25 октября 2019 года. 

Также 21 июня 2019 года в ходе ссоры мужчина избил свою жену в квартире во Всеволожском районе. В ближайшее время уголовное дело направят в суд. 

Ранее мы писали, что суд в Петербурге арестовал проректора Военмеха Марата Гогуадзе.

Фото: pixabay.com

Теги: замдиректор, интернат, суд, уголовное дело
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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