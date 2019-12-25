Петербургский суд арестовал проректора "Военмеха" за многомиллионное мошенничество

Суд отправил Гогуадзе под домашний арест до 11 июля этого года.

В субботу, 15 мая, Петроградский район суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении проректора БГТУ "Военмех" Марата Гогуадзе. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города. Он обвиняется в совершении преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

С 2018 по 2020 годы Гогуадзе состоял в различных должностях в ФГБОУ ВО БГТУ "Военмех". У него была возможность оказывать влияние на разного рода решения, а также воздействовать на научных работников. Известно, что проректор учебного заведения способствовал созданию приказов о надбавках и премиях сотрудникам за работу, которую они не выполняли.

Гогуадзе дал указание сотрудникам о необходимости передачи ему лично или через посредников денежных средств, безосновательно получаемых ими, на что последние согласились. Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Стоит отметить, что Гогуадзе передали денежные средства в размере 3,6 млн. рублей.

В пресс-службе отметили, что обвиняемый был задержан в пятницу, 14 мая. В этот же день ему было предъявлено обвинение. Так, суд отправил Гогуадзе под домашний арест до 11 июля этого года.

Ранее мы писали, что проректора Военмеха, подозреваемого в мошенничестве на 96 млн рублей, арестовали.

Фото: ВКонтакте / Студенческий Совет БГТУ "ВОЕНМЕХ"