Проректора Военмеха, подозреваемого в мошенничестве на 96 млн рублей, арестовали

Под стражу отправили и помощника проректора.

Петроградский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу проректора по экономике и развитию БГТУ "Военмех" Виталия Игнатенко и его помощника Александра Иванова. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, сотрудники вуза обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как полагает следствие, Игнатенко вступил в сговор с Ивановым и решил приукрасить действительное положение дел при исполнении контракта с ООО "Строительные технологии комфорта". Согласно этому контракту, в учебно-лабораторном корпусе на 1-й Красноармейской улице велись строительно-монтажные работы. Соучастники подписали акт приемки-сдачи работ, которые фактически не были выполнены, а подрядчик оплатил из госбюджета более 96 млн рублей на основании данного акта.

Игнатенко оспаривал свою причастность к мошенничеству в суде, Иванов напротив не оспаривал. Под стражей фигуранты пробудут до 28 апреля.

Ранее мы рассказывали, что пенсионерка из Парголово в три подхода перевела мошенникам 3 млн рублей.

Фото: Piter.TV