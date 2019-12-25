Пенсионерка из Парголово в три подхода перевела мошенникам 3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 26 марта, в полицию обратилась 79-летняя жительница Парголово. Как стало известно Piter.TV, пожилая женщина стала жертвой мошенников.

Со слов пенсионерки, в период с 17 по 24 марта ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что со счета женщины пытались снять 600 тысяч рублей и деньги необходимо защитить – перевести на их на некие безопасные счета. Доверчивая пенсионерка послушала афериста и в три подхода перевела накопления на чужой счет, в общей сложности женщина потеряла 3,1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы писали, что аферист в Петербурге задержан за мошенничество с постельным бельем для пенсионерки.

Фото: Piter.TV