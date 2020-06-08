Экс-губернатор Петербурга Елин купил долю в компании по обслуживанию турбин

Сделка состоялась 1 ноября. Контрагентами компании "ПромСистемы", совладельцем которой стал бывший политик, выступают "Газпром" и "Росатом".

Бывший вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин решил заняться бизнесом в сфере газовых турбин, став совладельцем столичного ООО "ПромСистемы". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Компания специализируется на ремонте и обслуживании преимущественно иностранных турбин. Её контрагентами выступают "Газпром" и "Росатом". На данный момент Елин владеет 17%, которые он приобрёл у петербургского АО "Инженерный центр судостроения" 1 ноября.

Представители "ПромСистемы" и "Инженерный центр судостроения" не дают комментариев относительно информации.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская компания намерена локализовать производство ноутбуков.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга