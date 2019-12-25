Петербургская компания намерена локализовать производство ноутбуков

На данный момент разработка и сборка ноутбуков под брендом F+ осуществляется в Китае.

Компания "Ф-Плюс Мобайл" из Северной столицы готова локализовать сборку ноутбуков в Петербурге. Как пишет издание "Деловой Петербург", на будущем производстве возможен выпуск отечественных моделей бренда F+ ("флэптопов").

Напомним, что "Ф-Плюс Мобайл" принадлежит IT-дистрибьютору "Марвел-Дистрибуция". На данный момент сборка и разработка устройств проходит в Китае, новую партию привезут в РФ до конца ноября. Стоимость ноутбуков F+ варьируется от 39 990 до 66 990 рублей.

Уже к концу 2023 года компания планирует занять до 20% потребительского рынка ноутбуков.

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