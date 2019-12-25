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Сервис по поиску потерянных вещей запустят в Петербурге
Сегодня, 16:29
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Сервис по поиску потерянных вещей запустят в Петербурге

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Мини-приложение "Помогите найти" будет доступно пользователям VK. Оно разработано в рамках конкурса "Код Петербурга".

Специально для петербуржцев планируется запустить сервис по поиску потерянных на территории города вещей. Воспользоваться им можно будет при помощи мини-приложения VK "Помогите найти", которое было разработано в рамках конкурса "Код Петербурга" совместно с компанией. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

С помощью технологии можно будет добавить объявление в одну из категорий "потеряшек": это могут быть документы, ключи, драгоценности, телефоны, электроника, сумки и т.д. Кроме того, в приложении предусмотрена интеграция с порталом "Лиза Алерт", созданным для поиска пропавших людей. 

По словам вице-губернатора Северной столицы Станислава Казарина, приложение заработает после обновления данных от Бюро находок. Пока дата его запуска неизвестна. 

Ранее мы сообщили о том, что в Кировском районе открыли вторую часть сквера Петра Семенко.

Фото: Pxhere

Теги: потерянные вещи, санкт-петербург, сервис, технологии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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