Сервис по поиску потерянных вещей запустят в Петербурге

Мини-приложение "Помогите найти" будет доступно пользователям VK. Оно разработано в рамках конкурса "Код Петербурга".

Специально для петербуржцев планируется запустить сервис по поиску потерянных на территории города вещей. Воспользоваться им можно будет при помощи мини-приложения VK "Помогите найти", которое было разработано в рамках конкурса "Код Петербурга" совместно с компанией. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С помощью технологии можно будет добавить объявление в одну из категорий "потеряшек": это могут быть документы, ключи, драгоценности, телефоны, электроника, сумки и т.д. Кроме того, в приложении предусмотрена интеграция с порталом "Лиза Алерт", созданным для поиска пропавших людей.

По словам вице-губернатора Северной столицы Станислава Казарина, приложение заработает после обновления данных от Бюро находок. Пока дата его запуска неизвестна.

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Фото: Pxhere