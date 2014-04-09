В Кировском районе открыли вторую часть сквера Петра Семенко

В Кировском районе Северной столице прошло открытие второй части сквера Петра Семененко. Как сообщила пресс-служба Смольного, под находящимся рядом виадуком оборудовали зону для спортивных занятий. Кроме того, в составе пространства появился скейт-парк и снаряды для любителей прокатиться на самокате, роликах и велосипеде.
Также в сквере предусмотрены дорожки для пеших прогулок и зоны отдыха с освещением, качелями, скамейками и урнами. По словам вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия, который присутствовал на открытии, за 2022 год на территории города открыли 51 общественное пространство. В 2023-ем планируется оборудовать свыше 100 таких объектов. На эти нужды выделят 9 млрд рублей.
Напомним, что первая часть сквера была открыта в 2018 году. Проект реализовали в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
Ранее мы сообщили о том, что в Мурино благоустроили путь до метро.
Фото: Пресс-служба Смольного
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