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В Мурино благоустроили путь до метро
Сегодня, 11:54
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В Мурино благоустроили путь до метро

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Новая зона благоустройства – это мощеные дорожки, скамейки и малые архитектурные формы.

На улице Шувалова в Мурино по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили путь к метро. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Новая зона благоустройства – это мощеные дорожки, скамейки и малые архитектурные формы. Особое внимание уделили озеленению: высажены крупномеры и кустарники.

Евгений Барановский, зампред правительства Ленинградской области

Всего в регионе по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "жилье и городская среда" в этом году благоустроено 72 общественных территории. В  2023 году в Ленобласти благоустроят более 100 общественных пространств.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: благоустройство, мурино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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