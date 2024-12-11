Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ

В "Союзмультфильме" прокомментировали претензии истицы Франчески Ярбусовой.

Художник-постановщик мультипликационного фильма "Ёжик в тумане" Франческа Ярбусова подала судебный иск о защите авторских прав к Банку России. Речь идет о выпуске государственным финансовым регулятором трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация". Соответствующая информация поступила от сотрудников пресс-службы Мещанского суда города Москвы.

Истец Ярбусова Ф.А. указала, что в 2024 году Центральный Банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет "Ежик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация. сообщение судебной инстанции

Истец уверена в том, что ответчик нарушил ее авторские права, так как использовал результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения, а также без указания авторства. На данный момент решения о принятия данного иска к делопроизводству не решен. В пресс-службе студии "Союзмультфильм" заметили, что они являются обладателем исключительной лицензии на мультфильм "Ежик в тумане". При этом, согласно условиям соглашения, компания может использовать персонажа художественного произведения для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования. Специалисты добавили, что проводят большую работу по сохранению культурного наследия и организуют множество выставок, лекций, показов, которые рассказывают молодому поколению о классике анимации. В частности, совместно с сетью российских кинотеатров "Каро" будет проходить повторный прокат фильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок".

Жители Петербурга и Ленобласти вернули в обращение 1,8 млн монет в рамках акции "Монетная неделя".

Фото и видео: Банк России