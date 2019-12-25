Жители Петербурга и Ленобласти вернули в обращение 1,8 млн монет в рамках акции "Монетная неделя"

Чаще всего сдавалась мелкая монета, особенно рубли и десятки.

Во время акции "Монетная неделя", которая состоялась с 7 по 20 октября 2024 года, жители Петербурга и Ленобласти сдали в банки 1,8 миллиона монет различного номинала на общую сумму 6,2 миллиона рублей. Вес сданных монет составил 7,8 тонны.

Чаще всего сдавалась мелкая монета, особенно рубли и десятки. Примерно четверть всех монет составляли рубли (около 470 тысяч штук), немного меньше — десятки (примерно 430 тысяч штук). Участники акции могли обменять мелкую монету на бумажные купюры или перевести её на свои банковские счета без комиссии. Всего в этой кампании участвовало 146 банковских отделения региона.

Как расказал начальник управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России Константин Демидов, многие хранят монеты дома, но некоторым розничным предприятиям нужны мелкие деньги для расчетов. Благодаря этой акции, которая проводится дважды в год, накопленная мелочь возвращается в оборот, снижая издержки на производство новых монет. Мелочь можно обменять на банкноты в любое время, но важно заранее узнать условия обмена, так как такие операции обычно сопровождаются комиссией.

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