На Московском проспекте закрыли притон с двумя путанами и администратором

Полиция наведалась в бордель на Московском проспекте. там они задержали двух проституток и женщину-администратора.

Представители Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти прикрыли притон для оказания интимных услуг за деньги. Бордель расположился прямо в квартире дома 192 на Московском проспекте. Видимо, развратные соседи надоели жителям.

Когда полиция пришла в "гости", в доме продажной любви трудились две проститутки. За ними приглядывала женщина-администратор.

Всю компанию отвезли в отделения. там путаны получили протоколы за занятие проституции, а их соратница - за получение прибыли от этого. Устанавилваются подробности работы притона.