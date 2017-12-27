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На Московском проспекте закрыли притон с двумя путанами и администратором
Вчера, 12:29
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Asyaromanenkova
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На Московском проспекте закрыли притон с двумя путанами и администратором

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Полиция наведалась в бордель на Московском проспекте. там они задержали двух проституток и женщину-администратора.

Представители Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти прикрыли притон для оказания интимных услуг за деньги. Бордель расположился прямо в квартире дома 192 на Московском проспекте. Видимо, развратные соседи надоели жителям.

Когда полиция пришла в "гости", в доме продажной любви трудились две проститутки. За ними приглядывала женщина-администратор.

Всю компанию отвезли в отделения. там путаны получили протоколы за занятие проституции, а их соратница - за получение прибыли от этого. Устанавилваются подробности работы притона.

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Теги: бордель спб , новости питера , новости спб , притон спб
Категории: Происшествия

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