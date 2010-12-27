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В Невском районе Петербурга закрыли притон с иностранками
Сегодня, 11:29
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Shdaria
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В Невском районе Петербурга закрыли притон с иностранками

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В Петербурге закрыли притон с десятью путанами, четверо их них из сопредельных государств.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции закрыли бордель с проститутками в Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Уточняется, что притон находился в подвале жилого дома, который находится на Рыбацком проспекте. 

Правоохранительные органы обнаружили десять путан, которые оказывали платные сексуальные услуги. Четверо из них оказались выходцами из ближних стран. В отношении правонарушительниц составлены протоколы по статье "занятие проституцией". 

Также полицейские задержали мужчину - охранника борделя и женщину-администратора. им вменяли статью "получение дохода от занятия проституцией". Кроме того, две иностранные девушки привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства по статье "нарушение установленных правил пребывания и жительства на территории РФ".

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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