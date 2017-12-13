В Купчине прикрыли квартиру разврата с мигрантками

В Петербурге задержали несколько путан, охранника и администратора притона.

В Сант-Петербурге сотрудники полиции закрыли бордель, которых располагался на Софийской улице в квартире жилого дома.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в притоне правоохранительные органы обнаружили одну русскую девушку и двух мигранток, оказывавших интимные услуги за денежное вознаграждение. Кроме того, в квартире также были задержаны охранник и администратор притона. Им приписали статью "Получение дохода от занятия проституцией".

В отношении путан были составлены протоколы по статье "Занятие проституцией". Отмечается, что мигрантки нарушили миграционное законодательство.