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В Купчине прикрыли квартиру разврата с мигрантками
Сегодня, 13:42
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Shdaria
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В Купчине прикрыли квартиру разврата с мигрантками

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В Петербурге задержали несколько путан, охранника и администратора притона.

В Сант-Петербурге сотрудники полиции закрыли бордель, которых располагался на Софийской улице в квартире жилого дома.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в притоне правоохранительные органы обнаружили одну русскую девушку и двух мигранток, оказывавших интимные услуги за денежное вознаграждение. Кроме того, в квартире также были задержаны охранник и администратор притона. Им приписали статью "Получение дохода от занятия проституцией".

В отношении путан были составлены протоколы по статье "Занятие проституцией". Отмечается, что мигрантки нарушили миграционное законодательство. 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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