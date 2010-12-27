Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На проспекте Ветеранов закрыли бордель с тремя "ночными бабочками"
Сегодня, 15:20
0
Alena_Zinovieva
43

На проспекте Ветеранов закрыли бордель с тремя "ночными бабочками"

0
 
 

В отношении женщин возбудили дела об административном правонарушении.

В Кировском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили и закрыли притон с ночными бабочками. Квартира с женщинами легкого поведения находилась в одном из домов на проспекте Ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и Ленобласти.

После проверки в отношении трех женщин были возбуждены дела об административном правонарушении. Для составления протоколов ночных бабочек доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее мы писали, что Выборгский район лидирует по количеству рекламы борделей.

Фото: pixabay.com

Теги: бордель , закрыли притон , ночные бабочки
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5