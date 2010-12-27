На проспекте Ветеранов закрыли бордель с тремя "ночными бабочками"

В отношении женщин возбудили дела об административном правонарушении.

В Кировском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили и закрыли притон с ночными бабочками. Квартира с женщинами легкого поведения находилась в одном из домов на проспекте Ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и Ленобласти.

После проверки в отношении трех женщин были возбуждены дела об административном правонарушении. Для составления протоколов ночных бабочек доставили в территориальный отдел полиции.

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