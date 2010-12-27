Выборгский район лидирует по количеству рекламы борделей

Второе место в своеобразном "рейтинге" занимает Московский район.

Выборгский район лидирует по количеству борделей, - такой вывод сделали активисты движения "Красивый Петербург", которые уже несколько месяцев занимаются поиском незаконной рекламы на домах. Огромное количество листовок, портящих здания и фасады домов, было обнаружено в Выборгском и Московском районах Северной столицы.

К "грязным" районам можно отнести Выборгский и Московский районы. Выборгский, наверное, лидер по городу - даже по визуальному восприятию листовок очень много. Некоторые бордели, которые закрывали в Василеостровском районе, сразу же открывали в Выборгском. Мы все понимали по номерам телефона. Около метро "Московская" мы выявили огромное количество рекламы: листовки на домах, рисунки на асфальте и так далее. Стыдно, ведь район является лицом города – там находится аэропорт. Вадим Линин, активист "Красивого Петербурга".

Листовки с рекламой не только портят облик города и репутацию района, но и наносят огромный урон фасаду зданий. После того, как со стены дома снимают "своеобразный" рекламный плакат, на поверхности остается пятно от клея, которое уже ничем не убрать. Получается, что здание нужно заново красить, а это дополнительные траты для властей района и горожан.

Напомним, в августе "Красивый Петербург" нашел притон рядом со одной из школ Фрунзенского района. Далее активисты обнаружили рекламу сомнительных адресов. Листовки были наклеены в нескольких метрах от первого притона. Бордели располагались в домах на Дунайском проспекте, Купчинской и Пловдивской улицах.

Фото: "Красивый Петербург".