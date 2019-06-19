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Активисты обвязали деревья в парке Сахарова зелеными ленточками
Сегодня, 12:56
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nadezhda_sib

Активисты обвязали деревья в парке Сахарова зелеными ленточками

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Некоторые деревья оказались под угрозой, так как в парке построят новый объект.

На минувших выходных активисты обвязали деревья в парке Сахарова зелеными лентами. Ленты украсили 70 деревьев — именно такое количество зеленых зон будет частично вырублено, сообщили в группе в "ВКонтакте" "Красивый Петербург". 

Некоторые петербуржцы недовольны тем, что в парке построят многофункциональный спорткомплекс для тренировок спортсменов школы олимпийского резерва по дзюдо им. А.С. Рахлина и подъезд к нему. В связи с этим придется вырубить некоторые деревья. Проезд к комплексу будет организован от проспекта Маршала Блюхера. 

Во время акции горожане вспомнили и другие парки, которые могут потерять часть деревьев.

Ранее в городе арестовали активистку Светлану Уткину. Она вышла на одиночный пикет в защиту парка Сахарова. Женщине назначили 10 суток административного ареста за нарушение антикоронавирусного постановления правительства. Она вышла из спецприемника накануне, 31 января. 

Фото: ВКонтакте / Красивый Петербург

Теги: активисты, благоустройство, зеленая зона, красивый петербург, парк сахарова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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