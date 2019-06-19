Активисты обвязали деревья в парке Сахарова зелеными ленточками

Некоторые деревья оказались под угрозой, так как в парке построят новый объект.

На минувших выходных активисты обвязали деревья в парке Сахарова зелеными лентами. Ленты украсили 70 деревьев — именно такое количество зеленых зон будет частично вырублено, сообщили в группе в "ВКонтакте" "Красивый Петербург".

Некоторые петербуржцы недовольны тем, что в парке построят многофункциональный спорткомплекс для тренировок спортсменов школы олимпийского резерва по дзюдо им. А.С. Рахлина и подъезд к нему. В связи с этим придется вырубить некоторые деревья. Проезд к комплексу будет организован от проспекта Маршала Блюхера.

Во время акции горожане вспомнили и другие парки, которые могут потерять часть деревьев.

Ранее в городе арестовали активистку Светлану Уткину. Она вышла на одиночный пикет в защиту парка Сахарова. Женщине назначили 10 суток административного ареста за нарушение антикоронавирусного постановления правительства. Она вышла из спецприемника накануне, 31 января.

Фото: ВКонтакте / Красивый Петербург