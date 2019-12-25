В парке им. Сахарова вырубят деревья для устройства подъезда к новому спорткомплексу

Проект строительства дороги уже получил положительное заключение.

В Калининском районе планируют построить многофункциональный спорткомплекс для тренировок спортсменов школы олимпийского резерва по дзюдо им. А.С. Рахлина. К комплексу через парк им. Сахарова хотят проложить дорогу. Это означает, что некоторые деревья придется вырубить. Такой ответ получила глава фракции "Справедливая Россия" в Петербурге Марина Шишкина на запрос зампреду комитета по инвестициям Андрею Сергееву.

Строительство спорткомплекса планируется на прилегающей к парку территории. В составе объекта планируется многофункциональный спортивный зал, 25-метровый бассейн, зал единоборств, зал для фехтования, художественной гимнастики, тренажерный зал, стрелковый тир. Сама спортшкола находится на Кондратьевском проспекте.

Через парк к комплексу хотят организовать проезд от проспекта Маршала Блюхера. Проект строительства дороги по территории парка уже получил одобрение от СПб ГАУ "Центр государственной экспертизы" в начале сентября этого года. Количество деревьев, которое придется вырубить для строительства подъезда, не уточняется.

Также Андрей Сергеев подтвердил намерения Смольного возобновить строительство спорткомплекса в Муринском парке и необходимость вырубки деревьев для расширения Южного шоссе в парке Интернационалистов. По его словам, будут организованы общественные слушания.

Фото: Светлана Гордеева / Парк Академика Сахарова / VK