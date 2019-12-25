Смольный продлил аренду участка под застройку в Муринском парке

Инвестор может вести работы на участке еще 4 года. На данный момент они приостановлены.

Инициативная группа по защите Муринского парка выяснила, что договор об аренде территории, на которой собираются построить спорткомплекс, действителен до августа 2024-го года. Об этом активисты написали в своей группе "ВКонтакте". Информация была получена ими от городского Комитета по имущественным отношениям.

По словам петербуржцев, ранее действие договора об аренде истекало в 2021-м году. Получается, что его продлили. Уже больше года по поручению губернатора Александра Беглова работы приостановлены. Ранее защитникам удалось доказать в суде, что перевод участка парка в зону "спорт" из зоны "рекреация" является незаконным. Они дважды выигрывали суд над правительством Петербурга.

Подробнее о ситуации в Муринском парке вы можете прочитать в нашем материале.

Фото: За сохранение Муринского парка / VK