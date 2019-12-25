Смольный снова проиграл активистам, защищающих Муринский парк о застройке

Июньское решение горсуда, вставшего на сторону защитников, осталось в силе.

В среду, 2 сентября, во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Петербурге состоялось очередное заседание по поводу Муринского парка. Правительство города попыталось оспорить недавнюю победу защитников зеленой территории в горсуде, но снова осталось в проигрыше. Об этом стало известно из прямой трансляции сообщества гражданских и экологических активистов Activatica.

Судья не удовлетворил апелляцию Смольного, оставив июньское решение горсуда в силе. Тогда активисты доказали незаконность перевода участка парка в зону "спорт" из зоны "рекреация". Защитники больше двух лет воюют с чиновниками и просят не уничтожать парк ради строительства спорткомплекса "Нова Арена", однако в Смольном непреклонны, продолжают отвечать одинаковыми отписками из раза в раз и отстаивают застройку именно в зеленой зоне, лоббируя интересы застройщика.

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Фото: Piter.TV