С Little Big будут судиться по делу о плагиате

Истец оценил компенсацию за моральный ущерб в 11 миллионов 750 тысяч рублей.

Валь Толетов (участник группы Hard Bass School) хочет взыскать с группы Little Big 11 миллионов 750 тысяч рублей в рамках дела о плагиате.

Музыкант уверен, что рэйв-группа сплагиатила образ гопников, которые он использовал в творчестве ранее. Помимо этого, некоторые песни показались Толетову подозрительно схожими на собственные песни, речь идет о "Pop on the top" и "Слэмятся пацаны". Чем закончится суд, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что петербуржцу выплатят компенсацию за удар дверью по голове на работе.

Фото: vk.com/littlebigband