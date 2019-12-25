Петербуржцу выплатят компенсацию за удар дверью по голове на работе

После травмы мужчину уволили без объяснения причин.

В Кировский районный суд с иском обратился бывший сотрудник Роспотребнадзора.

В ходе рассмотрения дела было выяснено, что в июне прошлого года истец шел по коридору управления, кто-то неожиданно открыл дверь, вследствие чего мужчина упал и ударился головой о кафельный пол. Сотрудник потерял сознание и, по всей видимости, получил сотрясение мозга, из-за чего ушел на больничный. Когда он вернулся на работу через две недели, то узнал, что был уволен без объяснения причин.

Суд взыскал с Роспотребнадзора 50 тысяч рублей, когда как сам истец оценил компенсацию в 200 тысяч рублей.

Ранее мы писали. что работающее в карантин кафе оштрафовали на 200 тысяч.

Фото: pixabay