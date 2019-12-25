Работающее в карантин кафе оштрафовали на 200 тысяч

Кафе заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

Как стало известно в понедельник, 17 августа, Смольнинский районный привлек к ответственности кафе Civil за нарушения в оказании услуг питания. Так, в кафе не проводилась дезинфекция, а за здоровьем сотрудников никто не следил.

Точка питания располагается на 8-й Советской улице. Отмечается, что в кафе не обеспечили поточность процессов, то есть были встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды, бракераж готовых блюд и полуфабрикатов не проводили, баки с мусором были без крышек и другое.

Хозяин кафе выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

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