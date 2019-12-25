Активистам удалось отстоять участок Муринского парка

После вступления решения в силу, дело вернется в Куйбышевский районный суд.

Санкт-Петербургский городской суд признал недействительным постановление правительства города об отнесении земельного участка в Муринском парке к спортивным сооружениям. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Речь идет о территории площадью почти 2 тыс. метров, которая имеет рекреационное назначение. Так как она относится к зоне зеленых насаждений, на участке не может быть строительства.

Активисты отмечают, что территория была переведена правительством города в зону "спорт" для строительства второй очереди спорткомплекса "Нова Арена".

Ранее в Муринском парке появился "памятник деревьям".

Фото: vk.com/murariver