Активистам удалось отстоять участок Муринского парка

Санкт-Петербургский городской суд признал недействительным постановление правительства города об отнесении земельного участка в Муринском парке к спортивным сооружениям. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Речь идет о территории площадью почти 2 тыс. метров, которая имеет рекреационное назначение. Так как она относится к зоне зеленых насаждений, на участке не может быть строительства.
Активисты отмечают, что территория была переведена правительством города в зону "спорт" для строительства второй очереди спорткомплекса "Нова Арена".
Ранее в Муринском парке появился "памятник деревьям".
Фото: vk.com/murariver
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