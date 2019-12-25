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Активистам удалось отстоять участок Муринского парка
Сегодня, 17:34
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nadezhda_sib

Активистам удалось отстоять участок Муринского парка

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После вступления решения в силу, дело вернется в Куйбышевский районный суд.

Санкт-Петербургский городской суд признал недействительным постановление правительства города об отнесении земельного участка в Муринском парке к спортивным сооружениям. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Речь идет о территории площадью почти 2 тыс. метров, которая имеет рекреационное назначение. Так как она относится к зоне зеленых насаждений, на участке не может быть строительства.

Активисты отмечают, что территория была переведена правительством города в зону "спорт" для строительства второй очереди спорткомплекса "Нова Арена".

Ранее в Муринском парке появился "памятник деревьям"

Фото: vk.com/murariver

 

Теги: застройка, муринский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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