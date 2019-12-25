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В Муринском парке появился "памятник деревьям"
Сегодня, 11:07
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nadezhda_sib

В Муринском парке появился "памятник деревьям"

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Горожане продолжают отстаивать свою позицию: они не хотят, чтобы участок застроили.

В Муринском парке в Петербурге появился памятник деревьям. Снимок с арт-объектом опубликовали утром 2 июня в социальных сетях.

Дело в том, что в парке планируется стройка еще одного спортивного комплекса от застройщика "Анна Нова". Документы на эту деятельность уже получены. 

Тем временем петербуржцы продолжают бороться за зеленую зону. Кроме того, к горожанам присоединились депутаты Законодательного Собрания. Вырубка деревьев началась в июле прошлого года. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Теги: застройка, муринский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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