В Муринском парке появился "памятник деревьям"

В Муринском парке в Петербурге появился памятник деревьям. Снимок с арт-объектом опубликовали утром 2 июня в социальных сетях.
Дело в том, что в парке планируется стройка еще одного спортивного комплекса от застройщика "Анна Нова". Документы на эту деятельность уже получены.
Тем временем петербуржцы продолжают бороться за зеленую зону. Кроме того, к горожанам присоединились депутаты Законодательного Собрания. Вырубка деревьев началась в июле прошлого года.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
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