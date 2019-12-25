В Муринском парке появился "памятник деревьям"

Горожане продолжают отстаивать свою позицию: они не хотят, чтобы участок застроили.

В Муринском парке в Петербурге появился памятник деревьям. Снимок с арт-объектом опубликовали утром 2 июня в социальных сетях.

Дело в том, что в парке планируется стройка еще одного спортивного комплекса от застройщика "Анна Нова". Документы на эту деятельность уже получены.

Тем временем петербуржцы продолжают бороться за зеленую зону. Кроме того, к горожанам присоединились депутаты Законодательного Собрания. Вырубка деревьев началась в июле прошлого года.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".