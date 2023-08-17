Парк Академика Сахарова в Петербурге исключили из списка объектов культурного наследия

При этом парк сохранит статус зеленых насаждений общего пользования.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) официально исключил парк Академика Сахарова из перечня выявленных объектов культурного наследия. Как сообщает пресс-служба ведомства, проведенное исследование показало отсутствие у данной территории исторической, архитектурной, художественной, научной или мемориальной ценности. При этом парк сохранит статус зеленых насаждений общего пользования.

История этого места насчитывает несколько этапов: до войны здесь располагались сельскохозяйственные поля, в послевоенный период был организован питомник для выращивания саженцев, а в 1972 году на его месте создали "Пионерский" парк, переименованный в 2001 году в честь академика Сахарова. Специалисты отмечают, что парк представляет собой типичный пример городского озеленения советского периода без уникальных особенностей.

Особое внимание в КГИОП уделили мемориалу "Колокол мира", установленному в 1988 году как точной копии японского оригинала в память о жертвах бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Этот объект сохраняет свой охранный статус и не попадает под действие принятого решения.

Ранее Piter.TV сообщал, что дворовые фасады Толстовского дома ждет реставрация.

Фото: Telegram / КГИОП