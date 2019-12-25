Дворовые фасады Толстовского дома ждет реставрация

Внутренние дворы здания представляют собой отдельную архитектурную композицию, где красота дворов ничуть не уступает парадному виду фасада.

Дворовые фасады знаменитого Толстовского дома скоро ждёт реставрация. Как сообщает Смольный, занимающий целый квартал между улицей Рубинштейна и набережной Фонтанки проект известного архитектора Фёдора Лидваля является одним из наиболее значимых образцов северного модерна в Петербурге.

Внутренние дворы здания представляют собой отдельную архитектурную композицию, где красота дворов ничуть не уступает парадному виду фасада.В рамках крупной городской программы по сохранению культурного наследия до 2030 года запланировано восстановление 255 исторических зданий в центральной части города.

Реставрация Толстовского дома является важным этапом данной инициативы, направленной на сохранение уникальной архитектуры и поддержание петербургской культурной идентичности.

Ранее мы сообщили о том, что проект перепланировки территории "Крестов" скорректируют в Петербурге. Собственник исторических зданий — компания "КВС-Всеволожский" направила в комитет предложение о внесении поправок в действующую проектную документацию по планировке местности. Компания хочет скорректировать функциональное назначение земельного участка, сместить некоторые строительные границы и пересмотреть архитектурные особенности отдельных строений.

Фото: КГИОП Петербурга