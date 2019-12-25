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На проспекте Раевского построят спорткомплекс с рестораном
Сегодня, 15:29
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На проспекте Раевского построят спорткомплекс с рестораном

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Площадь участка – 2,8 га, площадь будущего комплекса – около 60 тыс. кв. м. 

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) согласовал облик спортивного комплекса с рестораном и котельной на проспекте Раевского. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Спорткомплекс расположится рядом с многофункциональным спорткомплексом им. В.И. Алексеева и будет иметь выходы к парку Сосновка и Ольгинскому пруду.

Площадь участка – 2,8 га, площадь будущего комплекса – около 60 тыс. кв. м. Ранее на данной территории планировали построить многоквартирный дом.

Фото: КГА

Теги: кга, спорткомплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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