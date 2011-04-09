Партия «Другая Россия» планирует подать в суд на главу Мурино

Руководство партии Эдуарда Лимонова намерено привлечь Алексея Белова к ответственности за нарушение закона о собраниях и митингах.

Партия "Другая Россия Э.В.Лимонова" планирует привлечь к ответственности главу администрации МО "Муринское городское поселение" Алексея Белова по статье 5.38 КоАП РФ. Пресс-секретарь петербургского отделения партии Любовь Шатохина сообщила Piter.TV, что действия чиновника подпадают под статью Кодекса об административных правонарушениях, посвященную нарушению законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании.

28 мая администрация Мурино отозвала выданное прежде разрешение на проведение митинга "Другой России". Руководитель местной администрации Алексей Белов пояснил, что узнал о планах "Другой России Э.В.Лимонова" провести акцию 30 мая из интернета - в том же месте, что значилось в заявке, где название партии не упоминается. Активисты партии, которые подавали заявку на митинг, поехали в администрацию с заявлением, что информация об акции "Другой России Э.В.Лимонова" была размещена в сети Интернет ими же, однако заявление им подать не удалось: администрация заканчивает работать в пятницу в 16:15, а документы принимаются до 16:00. В итоге заявление было отправлено электронной почтой, но ответа администрации не последовало.

"В заявке действительно не упоминается "Другая Россия Лимонова", однако одни и те же заявители подают заявки в администрацию Мурино с февраля, было уже три суда, и всё это освещалось от имени партии. В том числе и в посте ВКонтакте, на который ссылается администрация, рассказывается о согласовании, многочисленных предыдущих заявках и судах. Поэтому сложно предположить, что администрация Мурино не знала, что заявители митинга - это члены партии "Другая Россия Лимонова", - рассказывает Любовь Шатохина.

В любом случае, отзыв согласования незаконен, поскольку статья, на которую ссылается администрация, позволяет отозвать согласование только если организатор в одностороннем порядке меняет цель, форму или численность участников мероприятия, а этого не было. Помимо суда действия администрации партия "Другая Россия" будет обжаловать и через прокуратуру.