"Другой России" отказали в согласовании митинга

Администрация Мурино отозвала заявку на митинг партии Эдуарда Лимонова.

Представители петербургского отделения партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" выясняют обстоятельства отзыва заявки на проведение митинга администрацией МО "Муринское городское поселение", ранее согласовавшей данную акцию на 30 мая. Основанием для отзыва, по словам руководителя администрации Алексея Белова, стало то, что в месте, выбранном для проведения митинга, уже планируется массовая акция - тоже от "Другой России Э.В.Лимонова", только несогласованная и потому представляющая опасность для участников согласованной акции.

Посланники партии отправились в администрацию с документами, подтверждающими, что речь идет об одной и той же партии и одном и том же мероприятии, и никакого конфликта, ставящего под сомнение безопасность участников митинга, быть не может. Объяснением данной ситуации может служить отсутствие упоминания партии "Другая Россия" в поданной ранее заявке, поскольку партия не является юридическим лицом.

Митинг ранее освещался в социальных сетях партии как первый санкционированный с начала пандемии. На нем планировалось обсудить основные проблемы города: отсутствие в Мурино медучреждений, полицейского отделения, скверов, садов и парков, проблемы с освещением дворов и улиц, а также нахождение в частной собственности леса, дороги и кладбища.

Партия "Другая Россия" Эдуарда Лимонова пытается получить регистрацию с 2010 года.

Фото: Pixabay