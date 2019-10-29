Газманов рассказал, чем наградили его путаны

Девушки предложили бесплатно обслужить весь музыкальный коллектив.

Народный артист России Олег Газманов рассказал, как группа ночных бабочек хотела отблагодарить его за песню "Путана". Девушки предложили бесплатно обслужить весь музыкальный коллектив. Своими воспоминаниями артист поделился во время передачи "Музыкалити" с Максимом Галкиным и рэпером Ганвестом. Ролик опубликован на YouTube-канале Gazgolder.

По словам Газманова, к нему подошли пять-шесть путан, "таких откровенных телок", и сказали, как хорошо он спел про них, ничего не солгал. Девушки подарили артисту гигантский букет и предложили свои услуги.

"Я знаю, какой будет заголовок после выпуска этой программы: "Путаны наградили Газманова букетом", - пошутил ведущий программы Максим Галкин, выслушав рассказ певца.

Песня Олега Газманова "Путана" вышла в 1991 году. Она вошла в альбом "Эскадрон".

"Ты служишь украшением стола, тебя как рыбу к пиву подают.

Любой, кто заплатил, имеет все права и вот ночную бабочку ведут.

"Россия", "Космос" и "Континенталь" твои любимые охотничьи места.

Шампанское, икра, и запах сигарет на все готов очередной клиент", - гласят первые строчки песни.

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Видео: YouTube / ТО "Gazgolder"