Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в "Анне Николаевне"

Актриса исполнила в сериале роль андроида-полицейского.

В понедельник, 15 июня, в эфире телеканала ТНТ стартовал показ фантастического комедийного сериала "Проект "Анна Николаевна". Главную роль в нем исполнила звезда "Реальных пацанов" Зоя Бербер. В интервью RT актриса рассказала о съемках откровенной сцены.

Бербер призналась, что вместе с режиссером, продюсером и оператором она выбрала дублершу для интимной сцены. Часть тела принадлежит именно ей.

"Мне кажется, я не открою вам тайну, если скажу, что в этой сцене часть тела принадлежала моему дублеру, а другая часть — мне. А уж какая именно — гадать вам", - заявила девушка.

Актриса спокойно выполняла свою работу, не беспокоясь об откровенных моментах. По словам Зои, девушка-дублерша профессионально сыграла идеальное тело андроида.

"Так что мне не пришлось смущаться: я эту часть работы отдала профессионалу", - заключила она.

По сюжету отечественные ученые создали андроида-полицейского. Идеальная во всех отношениях девушка-капитан Анна Николаевна Королькевич отправляется служить в провинциальный город, чтобы увидеть реальную жизнь и стать похожей на человека. Коллеги думают, что Анна Николаевна – дочь замминистра, и ничто не предвещает беды, пока очеловечивание андроида не заходит слишком далеко.

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Фото: Кинопоиск HD

Видео: YouTube/ Телеканал ТНТ