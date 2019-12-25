Тарантино назвали расистом за использование в фильмах слова "ниггер"

Слово на букву "н" назвали болезненным и приводящим в бешенство.

Сценарист исторической драмы "12 лет рабства" Джон Ридли в интервью PA Media назвал знаменитого американского режиссера Квентина Тарантино расистом. Причиной этому стало наличие в его фильмах слова "ниггер", пишет Yahoo News.

Ридли назвал слова на буку "н" болезненным и приводящим в бешенство. По мнению сценариста, Тарантино в некотором смысле наслаждается этим словом.

Напомним, слово "ниггер" использовали герои фильмов "Джеки Браун", "Омерзительная восьмерка" и "Джанго Освобожденный". Также его произносят герои кинокартины Тарантино "Криминальное чтиво".

Ранее стало известно, что фильм "Унесенные ветром", который убрали с HBO Max из-за расовых тем, вернут на сервис с комментарием киноведа. В начале будет содержаться вступление от сотрудницы Чикагского университета кинематографии и ведущей шоу Silent Sunday Nights Жаклин Стюарт. Это примечание будет иметь исторический контекст.

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