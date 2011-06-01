Apple исправит ошибку, из-за которой слово "расист" распознается как "Трамп"

Авторы из Variety узнали о реакции компании на проблему.

Американская технологическая корпорация Apple намерена исправить ошибку, которая возникла у пльзователей при использовании функции "Диктовка" на гаджетах iPhone, из-за которой слово "расист" распознается устройством как "Трамп". Соответствующее заявление своей аудитории сделал иностранный журнал Variety.

Нам известно о проблеме с моделью распознавания речи, которая лежит в основе функции "Диктовка", и сегодня мы выпускаем исправление. сотрудник компании Apple

Авторы издания пояснили, что пользователи ранее обнаружили, что если в iPhone продиктовать слово "расист", то на короткое время в тексте заметки отображалось "Трамп". Компания Apple же утверждает, что функция распознавания речи может временно отображать фонетически совпадающие слова, до того момента, когда она перейдет к правильному варианту.

В Apple представили новый iPhone 16e.

Фото: Variety