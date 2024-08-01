Трамп заявил, что Харрис только недавно объявила себя чернокожей

Экс-лидер США оценил расовую принадлежность своей оппонентки.

Действующий американский вице-президент Камала Харрис только недавно объявила себя чернокожей, а до этого гордилась своим индийским происхождением. Соответствующее заявление сделал бывший лидер Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления на ежегодной конвенции Национальной ассоциации темнокожих журналистов, организованной в Чикаго.

Она всегда была индийского происхождения, она продвигала только индийское происхождение. Я не знал, что она - черная. Пока несколько лет назад она внезапно не стала черной... Я не знаю, она индийского происхождения или черная. Но я уважаю обе эти группы. А она, видимо, не уважает. Дональд Трамп, экс-президент США

Иностранный политик заявил, что Камала Харрис стала чернокожей "внезапно". Он призвал общественность разобраться в этом вопросе. Дональд Трамп допустил вероятность того, что вице-президент США занимала свои должности исключительно в целях "расового разнообразия".

Напомним, что Камала Харрис происходит из семьи ученых. Известно, что ее отец - профессор-экономист из Ямайки, а мать - биолог из Индии.

Трамп считает, что Харрис будет "игрушкой" в руках соперников США.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour