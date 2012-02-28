Экс-глава США прокомментировал возможные отношения между Камалой Харрис и лидерами РФ и Китая.

Действующий американский вице-президент Камала Харрис в случае своей победы на выборах главы государства, запланированные на ноябрь 2024 года, не сможет противостоять соперникам Вашингтона на геополитической арене и превратится в игрушку в их руках. Такое мнение высказал член Республиканской партии США, бывший американский президент Дональд Трамп в интервью местному телеканалу Fox News.

Им будет очень легко. Она будет игрушкой для них. Они посмотрят на нее и скажут: "Поверить не можем, что нам так повезло". Дональд Трамп, экс-глава США

Иностранный политик добавил, что не хотел бы, чтобы Камала Харрис представляла Белый дом на официальных рабочих стречах с лидерами других государств, включая председателя Китая Си Цзиньпина. Дональд Трамп заметил, что Сша имеют ряд проблем, поэтому КНР может растоптать и нового президента США, и ее "безумную администрацию".

Трамп считает церемонию открытия Олимпиады во Франции позором.

Фото и видео: YouTube / FOX News