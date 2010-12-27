В квартире на Брестском бульваре прикрыли притон

Помещение с "ночными бабочками" нашли в ходе рейда.

Полиция Петербурга прикрыла притон в Красносельском районе. Помещение, где оказывали услуги интимного характера, нашли в ходе рейда на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Притон с "ночными бабочками" обнаружили в одной из квартир на Брестском бульваре. В ходе рейда стражам порядка удалось задержать организатора заведения. Как оказалось, он приехал в Петербург из Псковской области.

Услуги интимного характера оказывались с октября этого года. Мужчина нашел пять молодых девушек, которые приехали в город на Неве из разных уголков России.

"Ночных бабочек" привлекли к административной ответственности, в отношении организатора возбудили уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что соседство борделя и детской площадки на Ленинском проспекте довело местных жителей.

Фото: Piter.TV, пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.