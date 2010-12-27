Соседство борделя и детской площадки на Ленинском проспекте довело местных жителей

Петербуржцы попросили помощи у детского правозащитника.

Петербуржцы, проживающие на Ленинском проспекте, обратились к детскому омбудсмену Светлане Агапитовой за помощью. Как сообщает "Конкретно.ру", жильцы жалуются на расположившийся в одной из квартир бордель.

В подъезде постоянно ходят посторонние мужчины, полунагие женщины, по ночам громко играет музыка, а по утрам жильцы находят на ступеньках шприцы и средства контрацепции. Свидетелями происходящего становятся маленькие дети. Несовершеннолетние невольно наблюдают с детской площадки, расположенной под окнами, полуголых курящих женщин, матерящихся мужчин, находят визитки с информацией недетского характера и задают вопросы родителям.

По словам жильцов, постоянных рапортов участкового не хватает для закрытия притона. Беспокоящиеся взрослые уже собрали базу доказательств о происходящем в закрытом борделе и написали коллективное обращение начальнику районного УМВД.

Агапитова сказала, что подобные проблемы нередки, но бороться с ними трудно.

"То, что происходит за закрытыми дверями, нужно доказать, а непристойный шум и звонки в домофон сами по себе нарушениями не являются. Но поскольку организация притона является уголовно наказуемым деянием, любые сигналы от граждан должны быть тщательно проверены", – отметила Агапитова.

Детский омбудсмен уже направила запрос в районную полицию запрос.

Ранее в Петербурге на 150 тысяч рублей оштрафовали хозяйку притона.

Фото: Piter.TV