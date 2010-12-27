В Петербурге на 150 тысяч рублей оштрафовали хозяйку притона

Женщина содержала квартиру для занятия проституцией.

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Натальи Карташовой. Женщину приговорили к выплате штрафа в размере 150 тысяч рублей за организацию притона. Об этом сообщает городская прокуратура.

Согласно материалам дела, Карташова содержала квартиру для занятия проституцией в Приморском районе Петербурга. Женщина искала молодых девушек, принимала заказы от клиентов, выдавала постельное белье, принимала деньги за оказанные услуги и занималась другой организаторской деятельностью.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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