В Московском районе двое мужчин ограбили бордель на 85 тысяч рублей

Полиция задержала подозреваемого жителя Кингисеппа.

В четверг, 22 августа, полиция Московского района задержала подозреваемого в ограблении местного борделя. По предварительным данным, мужчина вместе с сообщником угрожали проституткам электрошоком и похитили у них 85 тыс. рублей. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

К правоохранителям решилась обратиться 36-летняя жительница Петербурга. По ее словам, 17 августа двое злоумышленников пришли в бордель на съемной квартире в доме №4 на улице Типанова. Около 20:00 они стали угрожать женщинам, а затем отобрали у них выручку и скрылись.

Установлено, что задержанный 35-летний мужчина живет в Кингисеппе. На данный момент полиция ищет его сообщника и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay