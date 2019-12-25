В центре Москвы полиция накрыла бордель

Во время спецоперации задержана 27-летняя сутенерша и 6 проституток.

В центре Москвы полиция прикрыла бордель, который работал под видом массажного кабинета, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД столицы.

Под видом массажа в доме на Садовнической улице девушки оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение. В ходе рейда правоохранители задержали 27-летнюю девушку, которая вела организаторскую деятельность. Жительница Подмосковья принимала на работу девушек, выплачивала им заработную плату, принимала денежные средства от клиентов. Кроме того она следила за порядком и вела учет посещений.

Также были задержаны 6 проституток. Все девушки приезжие в возрасте от 22 до 31 года. "Массажисткам" грозит штраф до 2 тысяч рублей за занятия проституцией, а вот сутенершу ждет уголовное дело и лишение свободы.

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Фото: Piter.TV