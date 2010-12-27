Петербуржца задержали на двое суток.

В среду, 30 октября, стало известно о том, что менеджера из Петербурга подозревают в съемках детской порнографии. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как оказалось, полицейские обратили внимание на 34-летнего горожанина после того, как в социальные сети попали эротические снимки несовершеннолетней. Марата Саитова задержали на Московском проспекте. Следственный комитет подозревает его в изготовлении детской порнографии.

В квартире мужчины провели обыски. Петербуржца задержали на двое суток.

Ранее мы сообщали о том, что мужчине проломили голову в драке со студентами СПбГУ.

Фото:pixabay